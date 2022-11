Mid & Small in Milan, 64 aziende quotate incontrano investitori nazionali ed esteri

(Teleborsa) - Sono, in crescita rispetto alle 45 presenti nel 2021, che partecipano alla, Investor Conference organizzata da Virgilio IR (con la sponsorizzazione di Alantra e Banca Akros) per le società quotate di media capitalizzazione, in programma il 29 e 30 novembre in presenza nella sede di Borsa Italiana. Le aziende, con una capitalizzazione complessiva di 21 miliardi di euro si presentano al mercato e raccontano le strategie di sviluppo futuro attraversoNel dettaglio, le società incontrano. Gli investitori internazionali rappresentano il 27% del totale e provengono da 9 nazioni. Inoltre, sono presenti 18 analisti, rappresentanti di 6 case. Gli incontri con gli investitori hanno raggiunto complessivamente il numero di 1.181 nelle due giornate, con una media di 18 incontri per emittente."Sono convinto che la contaminazione tra diverse esperienze di business di successo possa generare opportunità e valorizzare ancora di più il panorama imprenditoriale ed industriale italiano - ha commentato, fondatore e AD di Virgilio IR - In quest'ottica, ritengo siaed intercettare sempre più player ed investitori, affinché possano nascere nuove occasioni di collaborazione e consolidare i rapporti già esistenti".Le: Abp Nocivelli, Ala, Almawave, Antares Vision, Aquafil, Ariston Holding, B&C Speakers, Banca Ifis, Banca Sistema, Bifire, Carel Industries, Credem, Cy4gate, Cyberoo, Datrix, doValue, Doxee, Ediliziacrobatica, Elica, Equita Group, Esi, Esprinet, Eurotech, Eviso, Expert.Ai, Farmaè, Fine Foods, First Capital, Franchi Umberto Marmi, Gefran, Generalfinance, Giglio.com, Gpi, Idntt, Ilbe, Illimity, Indel B, Intercos Group, Intred, Italian Wine Brands, Labomar, Lu-Ve, Neodecortech, Omer, Openjobmetis, Orsero, Planetel, Portobello, Powersoft, Racing Force Group, Reevo, Revo, Salcef Group, Sanlorenzo, Somec Group, Tesmec, Tinexta, Tiscali, Txt Group, Unidata, Unieuro, Valsoia, Wiit, Zignago Vetro.