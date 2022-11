Si muove in territorio negativo l'indice del settore chimico (-1,36%)

comparto chimico italiano

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

media capitalizzazione

SOL

small-cap

Aquafil

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 22.738,6, in diminuzione di 309,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 1.414, dopo aver avviato la seduta a 1.430.Tra i titoli adell'indice chimico, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,59% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,68% rispetto alla seduta precedente.