TLC, Labriola: "Aziende in difficoltà su investimenti. Incentivi fibra non sono soluzione: drogano il mercato"

(Teleborsa) - "Non abbiamo definito una politica industriale o se definita non ha raggiunto gli obiettivi" e, per tale ragione, "le aziende sono in difficoltà negli investimenti". È quanto ha affermato l'in occasione delPer Labriola ci sono cose che si possono fare nell'immediato come la possibilità di essere considerati "energivori". Occorre poi "perché le Tlc siano paragonabili a luce, acqua e gas e non siano considerati come beni di lusso. Abbattere l'Iva – ha spiegato Labriola – permetterebbe di non incidere sul cliente finale"."È in grado il mercato – questo il quesito posto dall'ad di Tim – di reggere 5 operatori mobili? Abbiamo creato un modello di competizione irrazionale che ha ridotto i ricavi e capacità di investimenti. Bisogna capire – ha proseguito –come far recuperare redditività alle aziende di tlc per fare certi investimenti. L'anno prossimo dobbiamo investire sul 5G e potremmo non essere in grado di investire".In tale scenario per Labriola. "Meglio intervenire – ha detto l'ad – aiutando gli sviluppatori di applicazioni. Il tema è come sviluppare la domanda. Perché è vero che dobbiamo sviluppare la fibra ma poi il tema è la migrazione dal rame alla fibra. Non bisogna dare un voucher ma incentivi per le applicazioni. Con i voucher droghiamo il mercato. Va bene un anno ma poi quello successivo siamo punto e a capo".