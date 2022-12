Effervescente il comparto sanitario italiano (+1,63%), andamento rialzista per Amplifon

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - Slancio per l'che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso delIlavvia a quota 234.151,1 con un miglioramento di 3.810,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 801, dopo un avvio a 802.Tra le azioni più importanti dell'indice sanitario di Milano, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,76%.avanza del 2,39%.Tra le medie imprese quotate sul, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,96%.