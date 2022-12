L'economia USA crea più posti di lavoro del previsto

(Teleborsa) - I dati sul Job Report mostrano un mercato del lavoro americano solido a dispetto dei rialzi dei tassi di interesse della Federal Reserve. Nel mese di novembre sono stati creati 263.000 posti di lavoro, più dei 200.000 attesi dagli analisti.Secondo quanto rilevato dal, ilè stabile al 3,7% rispetto al mese precedente ed in linea con le stime di consensus.Il dato è superiore alle aspettative anche nel settore privato: sono stati 221 mila posti di lavoro, contro i 248 mila rivisti di ottobre e i 200 attesi dal mercato.Gli occupati delsono saliti di 14 mila unità, al di sotto del consensus di 20 mila, e si confrontano con i 36 mila del mese precedente.Lesi sono attestate a 34,4 dollari, registrando un aumento dello 0,6% su mese e del 5,1% su anno (contro attese per un +0,3 m/m e +4,6% a/a) dopo il +0,5% mensile e +4,9% tendenziale registrato a ottobre. Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.