Povertà energetica colpisce 2,2 milioni di famiglie

(Teleborsa) -, pari all'8,5% del totale delle famiglie italiane a fine del 2021, ma, per effetto del rincaro delle bollette e dell'aumento dei costi di energia e gas. E' quanto emerge dalle r- Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica, in occasione della riunione della"Insieme per contrastare la povertà energetica" lanciato un anno fa dal, già nel 2021i costi per ildella propria abitazione - pari a oltre 2 milioni di famiglie in condizioni di povertà energetica - mentre lache, nel primo trimestre 2022, a causa dei i rincari del gas naturale trasmessi ai prezzi all’ingrosso dell’elettricità,, per un ottale di 3,5 milioni di cittadini in condizione di povertà energetica., il 32% degli italiani si dice "molto preoccupato" per l'aumento del costo dell'energia (era il 32% l'anno scorso) e quasi la metà degli intervistatiritiene che gli italianidurante la stagione invernale; in piùnel prossimo futuro: salgono drasticamente i timori per il pagamento delle bollette (dal 19% al 42%) e quelli per l'acquisto di generi alimentari (dal 6% al 13%).Fino a oggi ilha raccolto e donatoe aiutato. Il piano del Banco prevede nei prossimi tre anni di aumentare le risorse economiche messe in campo: l’obiettivo è di raccogliere e donare altri 2 milioni di euro entro il 2024.Alla plenaria die firmatari del Manifesto contro la povertà energetica sono stati presentati anche i, fra cui quelli dellae dellaAnchen è entrata nel Cda della Fondazione Banco dell’energia, con un impegno iniziale triennale e l’obiettivo di promuovere nuove iniziative di contrasto alla povertà energetica e di coinvolgere un numero crescente di operatori del settore. Lo scorso novembre Edison ha dato vita adel Banco dell’energia che coinvolge le famiglie meno abbienti di Reggio Calabria.