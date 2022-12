UniCredit, Franco Brescia nuovo capo affari istituzionali

UniCredit

(Teleborsa) -, manager con un'esperienza trentennale nel mondo dei public affairs, sarà ildia partire dall'1 gennaio. Brescia, 61 anni,, che rimarrà come senior advisor nel "Group Stakeholder Engagement" e per il senior management di UniCredit, secondo un memo interno della banca visionato da Reuters.Brescia, attualmente senior advisor di UniCredit, ha, tra cui. Nella sua nuova posizione "si concentrerà sulla costruzione di relazioni strategiche" per la banca.Inoltre,, attualmente Head of Italy and Germany Institutional Affairs, amplierà le sue attuali responsabilità occupandosi degli, riportando direttamente a Brescia.