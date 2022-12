(Teleborsa) -. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di ottobre 2022 gli ordini hanno evidenziato unacontro ile contro il +0,3% registrato nel mese precedente.Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono saliti dello 0,8% dal -0,2% precedente, mentre al netto del settore difesa sono aumentati dello 0,9% (+0,8% nel mese precedente).