Aeroporto Bologna, a novembre passeggeri a -19,3% rispetto pre-pandemia

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha registrato, in leggera crescita sullo stesso mese del 2021 (+8,0%), ma rappresentano unA frenare sono soprattutto i passeggeri su, che a novembre 2022 hanno raggiunto quota 131.226 (-21,5% sul 2021 e -12,0% sul 2019). I passeggeri suisono stati 444.359, in forte crescita sul 2021 (+21,4%) e in calo sul 2019 (-21,2%).del mese sono stati 4.498, praticamente invariati sul 2021 (-0,2%), ma in forte calo sul 2019 (-19,0%). Non registrano invece flessioni letrasportate per via aerea, che sono state 3.887 tonnellate, in aumento del 2,8% sul 2021 e del 18,6% sul 2019.Ledi novembre 2022 sono state: Catania, Barcellona, Parigi Charles de Gaulle, Madrid, Tirana, Palermo, Francoforte, Londra Heathrow, Istanbul e Bucarest. "Si evidenzia, rispetto ai mesi precedenti, un, rispetto a quelle in prevalenza nazionali e leisure che hanno caratterizzato i mesi passati", si legge in una nota.Nel2022 si sono registrati 7.907.316 passeggeri (-9,0% sul 2019 e +118,0% sul 2021).