Banca Mediolanum, raccolta netta record di 695 milioni a novembre

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -, big italiana del risparmio gestito, ha comunicato che isi attestano a 1,09 miliardi di euro nel mese di2022, di cui:pari a 695 milioni di euro, 7,04 miliardi da inizio anno (7,9 miliardi di euro nello stesso periodo 2021); raccolta netta in risparmio gestito pari a 652 milioni di euro, 5,24 miliardi di euro YTD, nuovi finanziamenti erogati pari a 383 milioni di euro, 3,58 miliardi YTD; Premi polizze protezione pari a 16 milioni di euro, 165 milioni di euro YTD (150 milioni nello stesso periodo 2021)."Sono estremamente orgoglioso deldi circa 700 milioni di raccolta a novembre, mese che si contraddistingue per ingenti scadenze fiscali - ha commentato l'- Il superamento dei 7 miliardi da inizio anno consente infatti di apprezzare la forza del modello di business di Banca Mediolanum e il grande lavoro svolto nel corso del 2022 dai Family Banker, che finalmente ho potuto di nuovo incontrare di persona in una due giorni di convention proprio a inizio novembre"."Assistiamo anche alladella raccolta in risparmio gestito nell', con flussi nel mese per 652 milioni, 5,24 miliardi da inizio anno, sempre contraddistinti da un mix di grande qualità e dalla forte componente di raccolta ricorrente", ha aggiunto Dorsi, che parla di "un mese da ricordare anche per l'acquisizione di ben".