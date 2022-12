WINDTRE, prima in Italia a lanciare il servizio Wifi Calling

(Teleborsa) -ha lanciato in Italia una, che consente di effettuare e riceveregrazie ad una rete WiFi di WINDTRE. L’azienda è stata lae ad ottenere l'autorizzazione all’avvio da parte delle Autorità.Il Wifi Calling permette dianche da luoghi dove non arriva la rete mobile come edifici dalle mura spesse, capannoni, seminterrati o in altre situazioni in cui la ricezione è difficoltosa, maLa funzionalità consente, inoltre,nel passaggio dalla rete cellulare a quella WiFi e viceversa.Il WiFi Calling èdi WINDTRE(Samsung Galaxy S22 e Xiaomi 12 Pro), ma sarà gradualmente esteso a nuovi modelli di device e ad un numero sempre maggiore di clienti nel corso dei prossimi mesi.La funzionalità di chiamata WiFirispetto alle condizioni della propria offerta, può essere utilizzatae non richiede l’installazione di alcuna applicazione, né una configurazione manuale del dispositivo mobile.Con il lancio del WiFi Calling, WINDTRE conferma la vicinanza ai propri clienti attraverso un servizio di qualità e una rete performante, basata su tecnologie sempre più innovative.