Giro d’Italia: al via la 15’ edizione degli “Eroi della Sicurezza” di ASPI e Polizia di Stato

(Teleborsa) - La tredicesima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Alessandria, ha visto questa mattina, prima del via, le tradizionali premiazioni degli "Eroi della Sicurezza". L’iniziativa, nata nel 2012 dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti autostradali che quotidianamente presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese, festeggia quest’anno la quindicesima edizione.



Prima della partenza il Responsabile di Esercizio del Tronco di Genova Gianmarco Angeletti ha premiato gli agenti Ivan Distabile, Marì Trevisan, Antonio Bonifacio e Giovanni Pizzo della sottosezione Polizia Stradale di Ovada, intervenuti con tempestività per fermare un veicolo che procedeva contromano lungo l’A26 e per mettere in sicurezza il tratto autostradale, evitando gravi conseguenze per gli automobilisti in transito.



Il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle D’Aosta Dirigente Superiore della P. di S. Giuseppina Minucci invece, ha assegnato un riconoscimento all’operatore del Tronco di Genova di Aspi, Marco Stinziani, per aver bloccato tempestivamente un mezzo contromano mettendo in sicurezza gli altri utenti in transito.



Nel corso delle diverse tappe del Giro, il palco delle premiazioni sportive quest’anno ospita 18 operatori della Polizia Stradale, con cui ASPI quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade e 124 operatori di Autostrade per l’Italia.



Onorificenze che confermano una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno oltre le proprie mansioni quotidiane e che nel corso delle quindici edizioni sono state conferite complessivamente a 219 operatori della polizia e a 120 persone di Aspi.

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