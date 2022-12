Air Arabia inizia i suoi voli diretti tra Milano Bergamo e Sharjah

(Teleborsa) -, il più grande vettore Low Cost del Medio Oriente e Nord Africa presenta oggi l'inaugurazione del suo volo diretto traIn occasione dell’arrivo del primo volo da Sharjah, si è tenuta una cerimonia presso l'Aeroporto di Milano Bergamo, dove l’aeromobile è stato accolto con il tradizionale arco d’acqua da parte del Distaccamento Vigili del Fuoco di Orio al Serio.I nuovi voli diretti collegheranno l'aeroporto dicon quattro voli settimanali a partire dal 7 dicembre 2022."Siamo molto entusiasti della new entry della città di Milano come destinazione diretta da Sharjah. Mentre continuiamo a far crescere la nostra rete in Europa, il lancio del nuovo servizio ribadisce il nostro impegno a fornire ai nostri clienti viaggi aerei convenienti, confortevoli e orientati al valore. Noi ringraziamo tutti i nostri partner per il loro continuo supporto e non vediamo l'ora di accogliere i nostri passeggeri per far loro godere delle bellezze architettoniche, culturali e storiche delle città italiane" ha commentatoAir Arabia Group gestisce una flotta di aeromobili Airbus A320 e A321 neo-LR, l'aeromobile moderno e più venduto al mondo, la maggior parte degli aeromobili hanno un corridoio singolo. La configurazione della cabina in tutta la flotta offre un maggiore comfort con uno dei sedili più spaziosi e comodi di qualsiasi cabina economica.Oltre a "", il servizio di streaming gratuito in volo che consente ai passeggeri di trasmettere in streaming un'ampia selezione di intrattenimento direttamente sui propri dispositivi, i clienti possono anche gustare un'ampia varietà di prelibatezze tra snack, pasti e panini dal menu "" a bordo a prezzi convenienti.I viaggiatori possono anche beneficiare del servizio City Check-in dove possono lasciare i bagagli prima del volo e ritirare le carte d'imbarco presso l'Air Arabia Sales Shops sparsi negli Emirati Arabi Uniti.I nostri clienti possono ora prenotare i loro voli diretti tra le due città visitando il sito web di Air Arabia, oppure chiamando il call center o tramite le agenzie di viaggio.