Lotta ai cartelli tra aziende, scende in campo il crowdfunding

(Teleborsa) - In una controversia fra aziende, una delle strategie è quella di dilatare i tempi del pagamento, intraprendendo una causa legale, così da mettere alle strette la controparte con l’obiettivo di farla desistere.Nella guerra ai "" e alle "" tra aziende che si coordinano, si alleano su prezzi e condizioni di vendita di qualsivoglia prodotto, rinunciando a farsiper ottenere comunque un guadagno garantito, a vincere è quasi sempre il soggetto finanziariamente più forte che, spesso, può permettersi di affrontare molti gradi di giudizio. Tutto ciò è ancor più vero quando si parla di multinazionali o grandi aziende che, in alcuni casi, si uniscono in cartelli, senza subirne alcuna conseguenza negativa.In questo contesto si inseriscee uno dei principali player di settore. All’interno della divisione di proprietàè attiva la campagna di ALI (Antitrust Litigation Investment, leader in Italia del Litigation Funding) società che sta aiutando oltre 3000 PMI italiane ad ottenere il risarcimento che gli spetta, a causa dei danni subiti dal cartello dei camion. A questo proposito, la più importante delle azioni legali si basa, per la raccolta dei capitali, sugli strumenti finanziari partecipativi (SFP), offerti per la prima volta in Italia attraverso una campagna di crowdfunding.Gli SFP permettono di raccogliere capitali su uno specifico affare, senza indebitarsi o cedere quote. L’investitore, da parte sua, quando l’affare genererà profitti, verrà remunerato partecipando alla ripartizione degli utili., con soggetti finanziariamente più forti" - afferma-. "Siamo i primi a farlo utilizzando gli strumenti finanziari partecipativi, grazie ai quali gli investitori supportano la causa e guadagnano in caso di vittoria Crowdlegal permette quindi a chi ha necessità di promuovere un’azione legale, non avendo attualmente le disponibilità economiche per farlo, di finanziarne tutti i costi”.Con “cartello dei camion” si intende un cartello anticoncorrenziale istituito dai principali produttori di autocarri in Europa. Gli accordi illeciti tra queste imprese hanno avuto ad oggetto i camion di medie (da 6 a 16 tonnellate) e grandi dimensioni (oltre le 16 tonnellate), e hanno riguardato per tutta la loro durata l’intero territorio dello Spazio Economico Europeo - spiega, ai microfoni di Teleborsa, sentito il parere dei partner legali di Opstart -. Le pratiche di Cartello sono consistite in incontri finalizzati al coordinamento: dei prezzi dei “listini all’ingrosso”; delle tempistiche dell’introduzione delle tecnologie sul controllo delle emissioni (da Euro III fino a Euro VI attualmente in vigore) ritardandone la commercializzazione fino a quando non fosse obbligatoria; della traslazione sui clienti dei costi delle tecnologie di riduzione delle emissioni. Per questa ragione, le imprese danneggiate hanno subito principalmente due tipologie di danni: il maggior prezzo dei veicoli causato dal coordinamento dei prezzi tra le aziende del cartello e i danni causati dalla ritardata introduzione delle tecnologie di riduzione delle emissioni euro 3, 4, 5 e 6. Nello specifico, per quanto riguarda i, le aziende hanno dovuto fronteggiare: minor valore di un autocarro rispetto a quello di una classe ambientale superiore; perdita del rimborso delle accise dal 1 gennaio 2016 per i proprietari di veicoli Euro 2, dal 1 ottobre 2020 per i proprietari di veicoli Euro 3 e dal 1 gennaio 2021 per i proprietari dei veicoli Euro 4; maggior consumo didei mezzi con classi ambientali più obsolete.In Italia, recentemente, il Tribunale delle Imprese di Napoli ha pronunciato le prime due sentenze di merito sul Cartello degli autocarri in Italia, che hanno condannato una delle imprese coinvolte al risarcimento del sovrapprezzo causato dal Cartello. È importante precisare che la sentenza è del Tribunale: l’iter potrebbe proseguire in Appello ed eventualmente in Cassazione.Con le decisioni del 19/07/2016 e del 27/09/2017 la Commissione europea ha accertato e sanzionato un cartello anticoncorrenziale istituito dai principali produttori di autocarri dal gennaio 1997 al gennaio 2011.In generale, le azioni risarcitorie contro il cartello dei costruttori di autocarri stanno impegnando i tribunali di tutta Europa con numerosi giudizi, stante il rifiuto delle case costruttrici di riconoscere spontaneamente i danni causati dal Cartello con risultati favorevoli.