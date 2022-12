Sotto la parità il comparto materie prime dell'Italia (-0,68%), seduta depressa per CSP International Fashion Group

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

small-cap

CSP International Fashion Group

Kme Group

(Teleborsa) - Si muove poco sotto i livelli della vigilia il, mentre ilregistra un buon rialzo.Ilha aperto a quota 24.408,1, in ribasso di 166,6 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 237, dopo aver avviato gli scambi a 235.Tra ledi Milano, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,14% sui valori precedenti.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,90%.