FTX, ex CEO Bankman-Fried arrestato alle Bahamas. Attesa estradizione

(Teleborsa) - Il, piattaforma di trading di criptovalute in bancarotta,è stato, il giorno prima della sua testimonianza davanti al Congresso sull'improvviso fallimento il mese scorso di uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo.Lecontro Bankman-Fried includonotelematica,per frode telematica, frode in titoli, cospirazione per frode in titoli edi denaro, secondo quanto riporta il The New York Times, citando una persona a conoscenza della questione.Bankman-Fried è detenuto, ha dichiarato il procuratore generale delle Bahamas, Ryan Pinder. I pubblici ministeri federali di Manhattan hanno in programma di aprire il caso contro di lui nella giornata odierna, "e avranno altro da dire in quel momento", ha dichiarato Damian Williams, procuratore statunitense per il distretto meridionale di New York, in una dichiarazione separata.La Securities and Exchange Commission () ha invece dichiarato di aver autorizzato accuse "relative alleda parte del signor Bankman-Fried".L'exchange, lanciato nel 2019 e con sede alle Bahamas, hadopo aver faticato a raccogliere fondi per evitare il collasso mentre i clienti si affrettavano a ritirare 6 miliardi di dollari dalla piattaforma in sole 72 ore. Da allora è emerso che Bankman-Fried ha utilizzato segretamente 10 miliardi di dollari in fondi dei clienti per sostenere la sua attività commerciale.Nelle interviste ai media dal crollo di FTX, Bankman-Fried ha, ma ha anche affermato di non aver mai tentato di commettere frodi o infrangere la legge.