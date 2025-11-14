Walmart annuncia il nuovo CEO: John Furner succede a Doug McMillon

Walmart

(Teleborsa) -ha annunciato che il CEOlascerà l’incarico a gennaio del prossimo anno, dopo oltre un decennio alla guida del colosso della distribuzione. McMillon, 59 anni, resterà comunque come consigliere fino al 31 gennaio 2027.A succedergli sarà, attuale CEO di Walmart U.S., in azienda da trent’anni. "John Furner è il leader giusto per guidare Walmart nella nostra prossima fase di crescita e trasformazione", ha dichiarato, Presidente di Walmart Inc.ha dichiarato: "Essere CEO di Walmart è stato un grande onore e sono grato al Consiglio e alla famiglia Walton per l’opportunità. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che i nostri dipendenti hanno realizzato e profondamente grato per il loro impegno verso i clienti, verso i colleghi e verso le comunità che serviamo."Sono profondamente onorato della fiducia che il Consiglio e la famiglia hanno riposto in me nel guidare Walmart, un’azienda che ha plasmato la mia vita e quella di molti altri – ha dichiarato Furner –. Sono grato a Doug per la sua leadership e la sua mentorship, e per le basi che ha costruito per il nostro futuro. Mentre entriamo in una nuova era del retail alimentata da innovazione e AI, il nostro scopo e le nostre persone continueranno a guidarci. Insieme, troveremo nuovi modi per servire i clienti, supportare i nostri dipendenti e rafforzare le comunità che chiamiamo casa".