Walmart annuncia il nuovo CEO: John Furner succede a Doug McMillon

(Teleborsa) - Walmart ha annunciato che il CEO Doug McMillon lascerà l’incarico a gennaio del prossimo anno, dopo oltre un decennio alla guida del colosso della distribuzione. McMillon, 59 anni, resterà comunque come consigliere fino al 31 gennaio 2027.

A succedergli sarà John Furner, attuale CEO di Walmart U.S., in azienda da trent’anni. "John Furner è il leader giusto per guidare Walmart nella nostra prossima fase di crescita e trasformazione", ha dichiarato Greg Penner, Presidente di Walmart Inc.

McMillon ha dichiarato: "Essere CEO di Walmart è stato un grande onore e sono grato al Consiglio e alla famiglia Walton per l’opportunità. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che i nostri dipendenti hanno realizzato e profondamente grato per il loro impegno verso i clienti, verso i colleghi e verso le comunità che serviamo.

"Sono profondamente onorato della fiducia che il Consiglio e la famiglia hanno riposto in me nel guidare Walmart, un’azienda che ha plasmato la mia vita e quella di molti altri – ha dichiarato Furner –. Sono grato a Doug per la sua leadership e la sua mentorship, e per le basi che ha costruito per il nostro futuro. Mentre entriamo in una nuova era del retail alimentata da innovazione e AI, il nostro scopo e le nostre persone continueranno a guidarci. Insieme, troveremo nuovi modi per servire i clienti, supportare i nostri dipendenti e rafforzare le comunità che chiamiamo casa".


