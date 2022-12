Clabo, la Corte di Cassazione annulla il sequestro preventivo

Clabo

(Teleborsa) -, società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, ha ricevuto in data odierna notizia dell’annullamento da parte della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, del dispositivo di sequestro preventivo disposto lo scorso 13 luglio 2022 dal GIP del Tribunale di Ancona a carico della Società. L’annullamento è stato disposto senza rinvio al competente Tribunale del Riesame con conseguente immediato dissequestro e restituzione delle somme ancora trattenute, pari ad Euro 349.132,00.Il Tribunale del Riesame di Ancona, con ordinanza del 29 luglio u.s. aveva già revocato parte del sequestro originario confermandolo per l’importo di euro 349.132,00, collegato a un finanziamento intercompany disposto da Clabo Holding USA verso Clabo nel ottobre del 2018, a titolo oneroso e totalmente rimborsato nel 2021.Avverso quest’ultima parte del dispositivo, la società aveva depositato ricorso alla Suprema Corte in data 15 settembre u.s. contestando integralmente i reati ipotizzati alla base del provvedimento oltre alla sua legittimità.poiché al momento è noto solo il dispositivo - ha dichiarato il-. Come ho sempre affermato, il provvedimento cautelare. Clabo ha sempre operato in piena trasparenza nell’utilizzo dei fondi relativi ai finanziamenti erogati da Simest. Rimane l'amarezza per le energie, il tempo ed il denaro spesi in 5 mesi per dimostrare quello che oggi viene sancito dalla Cassazione e che sarebbero potuti invece essere meglio utilizzati per lo sviluppo del business e la crescita del Gruppo".