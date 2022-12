A picco Wall Street con prospettiva tassi alti più a lungo

Tesla

(Teleborsa) -, dopo che la BCE ha segnalato unogli investitori che stanno ancora digerendo i messaggi di ieri della FED , chedel mercato e ha cercato di dissipare le speranze di un taglio dei tassi il prossimo anno."La vera notizia sono state leper il 2023, in particolare la traiettoria prevista per i futuri rialzi dei tassi - ha commentato Jason England portfolio manager di Janus Henderson - La FED vede ora il tasso di riferimento overnight salire al 5,1% entro la fine del prossimo anno. Ciò è in contrasto con il consenso del mercato secondo il quale la banca centrale statunitense sarebbe stata costretta a ridurre i tassi già dalla prossima estate. La".Sul sono scese leggermente più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. È risultata peggiore delle attese la produzione industriale nel mese di novembre 2022. È invece migliorata , ma meno delle attese, l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia. Infine, sono scese più delle attese le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Sono cresciute le scorte e le vendite dell'industria a ottobre 2022. Sono diminuiti leggermente più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas.Positiva, nonostante ilabbiacirca 22 milioni ditra lunedì e mercoledì questa settimana, per un valore di circa 3,6 miliardi di dollari, secondo documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC).Ilsta lasciando sul terreno il 2,42%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che continua la giornata a 3.895 punti, in forte calo del 2,51%. In netto peggioramento il(-3,2%); con analoga direzione, pessimo l'(-2,69%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,72%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,70%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,64%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,47%.Tra i(+5,77%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,74%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,91%.Scende, con un ribasso del 5,42%.Crolla, con una flessione del 5,13%.