Banca IFIS, Fassio: "A fianco del CONI per sostenere i campioni azzurri del futuro"

(Teleborsa) - "Siamo felici di proseguire il percorso iniziato lo scorso anno a fianco del Coni a sostegno dello sport italiano, aiutando i giovani atleti nel coniugare al meglio gli aspetti formativi e agonistici". È quanto ha dichiarato, in occasione della donazione di borse di studio, per un valore complessivo pari a 160 mila euro, volte sostenere il percorso di crescita dei giovani campioni dello sport azzurro. Nel corso dell'iniziativa è stata presentata la ricerca di Banca Ifis sull'ecosistema dello sport giovanile: un settore che vale quasi 30 miliardi di euro ogni anno, pari all'1% del Pil italiano.

"Lo sport – ha proseguito Fassio – rappresenta un tratto distintivo del Dna di Banca Ifis che ci porta a sostenere iniziative meritevoli, sia in campo professionistico che amatoriale e giovanile. Proprio per questo motivo, consapevoli del nostro ruolo all'interno delle comunita` in cui operiamo, abbiamo voluto presentare un approfondimento del nostro Osservatorio sullo Sport System italiano, che fa luce sulla straordinaria capacita` che il settore giovanile ha di creare valore, economico e sociale, per il nostro Paese. Un futuro piu` sostenibile passa soprattutto dai giovani ed e` nostro dovere – ha concluso il presidente di Banca Ifis – sostenerli, insieme, attraverso partnership come queste in grado di coinvolgere con successo realta` pubbliche e private".