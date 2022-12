Decisioni BCE "indigeste" per l'Italia: dal MES ai tassi in significativo aumento

(Teleborsa) -tenutosi ieri, che ha rallentato il ritmo di aggiustamento dei tassi di interesse , ma ha preannunciato l'avvio di un ciclo di aumenti dei tassi prolungato , che porterà i tassi d'interesse significativamente più su di quanto preventivato.Senza considerare l'imbarazzo palpabile avvertito quando laha confermato che, una volta concluso il processo diin Germania,. "Speriamo che l'Italia ratifichi velocemente la riforma del Mes", ha concluso Lagarde, auspicando così di chiudere anche la partita dell'unione bancaria.Insomma erano tanti di motivi a giustificare la: l Borsa di Milano è scivolata del 3,45% e lo Spread è lievitato a 207 punti, a fronte di un aumento del rendimento del BTP decennale al 4,15%.", ha commentato a caldo il Ministro della Difesa G, aggiungendo "che la presidente Lagarde ha voluto fare all'Italia"."Èche mentre c'è un governo che sta facendo di tutto per aumentare stipendi e pensioni e tagliare le tasse, la Bce, in un pomeriggio di metà dicembre, approvi unain Italia e in tutta Europa facendo schizzare lo spread", ha rimarcato il leader della Lega, aggiungendo che "certe scelte dovrebbero essere meditate e spiegate".Frattanto, scoppia la, un tema ostitco per Fratelli d'Italia e per la Premier Giorgia Meloni. E mentre il Pd annuncia di voler mettere in calendario una proposta di legge, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si schermisce "il Parlamento ha dato un indirizzo, non è che io posso andare contro il Parlamento".