e-Novia, Russi: in Borsa per misurarci con mercato globale e continuare a investire

(Teleborsa) - Dai prodotti - come droidi autonomi per consegne low-contact, servizi di misurazione in tempo reale del passaggio di pedoni o soluzioni indossabili che digitalizzano il senso del tattoo - e dall'approccio - avendo un Factory Studio che genera in maniera continuativa una pipeline sempre nuova di progetti e prodotti - potrebbe sembrare un incubatore di startup o un gruppo di giovani innovatori della Silicon Valley. In realtà,è una, con radici ben salde a Milano, manager dalla lunga esperienza alle spalle e soci tra i nomi noti del capitalismo e della finanza italiana. Nata nel 2015, grazie ae-Novia è stata in grado di creare in pochi anni un gruppo industriale con numerosi prodotti sul mercato e partnership con colossi internazionali leader nel loro settore.Per accelerare ulteriormente la crescita e trovare la profittabilità, ha scelto di, dove è sbarcata con una raccolta da 15 milioni di euro e una capitalizzazione da 167 milioni di euro. Il titolo è quotato dal 16 dicembre 2022 su(EGM Pro)."La Borsa rappresenta un accesso a capitali finanziari in una modalità moderna, superando approcci più conservativi tipici del nostro paese - spiega a Teleborsa il- Inoltre, la Borsa dà un, visto che parliamo della realtà europea di. Questa visibilità ci consentirà di operare rapidamente anche con delle scelte dal punto di vista finanziario e societario che sono più coerenti con l'industria in cui operiamo, che è il mondo tech"."Stiamo entrando in un settore presidiato dai californiani, dagli israeliani e un po' meno da londinesi e tedeschi - aggiunge - E vogliamo farloe con le sue valutazioni".I prodotti di e-Noviae utilizzano. La società promuove, in particolare, lo sviluppo di soluzioni che sfruttino le tecnologie "profonde", le cosiddette deep technologies, al fine di rispondere ai bisogni attuali e futuri della persona con l'obiettivo di elevarne la qualità della vita in armonia con il contesto in cui vive e con i macro-trend globali, quali, ad esempio, il cambiamento climatico, l’incremento demografico, la scarsità delle risorse e il progressivo invecchiamento della popolazione.Attraverso un processo articolato in varie fasi, e-Novia, facendoli successivamente confluire - se giudicati idonei da un comitato investimenti esterno - in, con un proprio team di lavoro e una propria governance, in modo da agevolare la messa sul mercato dei prodotti e rendere possibile il finanziamento dell’iniziativa da fonti esterne."Questo meccanismo di creazione delle società non è fino a se stesso, ma funziona bene nell'ambito della mobilità sostenibile e della robotica collaborativa, in quanto dobbiamo- afferma l'AD - O lo fai con una struttura organizzativa estremamente complessa o con una società dedicata con persone concentrate nel lanciare un prodotto ad altissima innovazione". Il gruppo è composto dalle Società Focus, che sono 8 e si trovano già nella fase di commercializzazione sul mercato del prodotto finito, e dalla Pipeline, costituita da società in fase di start-up, che sviluppano nuove soluzioni volte a intercettare le opportunità di mercato emergenti e che non hanno ancora registrato risultati economici apprezzabili.e-Novia ha registrato unaconsolidata pari a 5,65 milioni di euro al 30 giugno 2022 e pari a 5,06 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Isono stati pari a 3,5 milioni di euro nel semestre chiuso al 30 giugno 2022 (+729% rispetto allo stesso periodo del 2021) e pari a 6,2 milioni di euro per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (+43% sul 2020). Al 30 giugno 2022 l'risulta pari a 28,4 milioni di euro. Ilal 30 settembre 2022 ammonta a 11,5 milioni di euro, di cui circa il 51% da realizzarsi nel 2023.Le risorse raccolte saranno fondamentali per sostenere l'ingente piano di investimenti della società e daranno impulso a un piano che prevede anche un sensibile miglioramento delle metriche finanziarie. "La, che hanno riconosciuto la credibilità del piano pur in un contesto molto incerto da tre anni a questa parte per motivi esogeni", evidenzia Russi. "Ci aspettiamo una crescita importante dei ricavi perché i clienti hanno fiducia in noi e stiamo investendo moltissimi su questo - aggiunge - Siamo consapevoli che sono necessari investimenti, ma il piano industriale prevede nei prossimi tre anni il".Russi ricorda anche che "nel settore tecnologico è tipico investire grandi capitali, quindi è chiaro che, perché vorrebbe dire non avere più chiara una strategia di sviluppo. Valuteremo di anno in anno l'opportunità di accedere a nuovi capitali, e la quotazione ci permette di entrare in una modalità moderna ed efficiente di accesso ai capitali, che si ispira soprattutto a Stati Uniti, Israele e Londra, dove gli".La quotazione non è servita solo per il reperimento di capitale di rischio, ma anche per ampliare il proprio network di azionisti attraverso l'ingresso di selezionati primari player, finanziari e industriali, con orizzonte di investimento a medio-lungo termine. Tra i soci del gruppo ci infatti sono nomi noti della finanza come Dompè, ClubTech Investimenti,, Shimano,e Agrati. "La società è nata dall'idea di alcuni fondatori, a cui si sono aggiunte straordinarie professionalità, ma fin dall'inizio abbiamo fatto lae delle relazioni, grazie alle quali potessimo guardare ai mercati a cui ci rivolgiamo", racconta l'AD.Il manager racconta che in più occasione i fondatori si sono chiesti se fosse sensato spostare l'attività all'estero, anche in posti dove i modelli di valutazione e i multipli applicati alle società tech sono più alti, ma poi hanno scelto di rimanere in Italia. "Abbiamo scelto la Borsa di Milano, che è la nostra città ed è una delle più attraenti in Europe e nel mondo, anche- dice Russi - Ci siamo domandati se andare ad Amsterdam o Parigi, ma abbiamo ritenuto che la piattaforma europea del mercato ci desse comunque la. Inoltre, sentiamo una responsabilità verso i nostri dipendenti italiani, che per le loro capacità avrebbero potuto scegliere tranquillamente di andare a lavorare all'estero, ma con noi hanno avuto la possibilità di restare".