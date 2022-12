Stellantis, terzo decesso in USA per gonfiaggio airbag Takata. Esorta richiami

Stellantis

(Teleborsa) -, casa madre di Chrysler, ha confermato un, le cui proprietà chimiche possono deteriorarsi nel tempo, in particolare se esposti a climi caldi e umidi. Tali condizioni possono causare la, spargendo detriti affilati in grado di causare lesioni gravi o morte.Stellantis ha quindii proprietari di alcuni vecchi modelli Dodge e Chrysler a smettere immediatamente di guidarli e a contattare la società per ottenere lagratuita.che questi dispositivi di gonfiaggio degli airbag non vengono sostituiti - ha affermato Tom McCarthy, responsabile globale della sicurezza tecnica e della conformità normativa presso Stellantis - Abbiamo le parti e il servizio è gratuito. Forniremo mezzi di trasporto alternativi, anch'essi gratuiti, per aiutare le persone a spostarsi da e verso le nostre concessionarie, se necessario".Gli airbag oggetto del richiamo. A novembre, la casa automobilistica aveva esortato ancora una volta i proprietari di 276.000 veicoli statunitensi più vecchi a sospendere immediatamente la guida, ma da allora solo 2.000 proprietari hanno effettuato le riparazioni.