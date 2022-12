Russia, esplode gasdotto verso Ucraina: vittime. Kiev senza elettricità

(Teleborsa) - E' diche dallaattraversariferisce la Tass citando i servizi di emergenza. Le vittime erano dipendenti dell'azienda del gas e stavano facendo lavori al gasdotto. L'incidente è avvenuto nel distretto russo dii a est di Mosca.Intanto, resta critica la situazione della fornitura di elettricità:A causa della situazione di emergenza le stazioni di pompaggio dell'acqua della compagnia di distribuzione idrica Kyivvodokanal sono disconnesse dalla rete elettrica: per questo motivo a Kiev non c'è neanche l'acqua. Lo ha reso noto l'operatore sul suo sito."Entro un'ora verrà ripristinata la corrente alle stazioni di pompaggio, quindi ci vorrà del tempo prima che il sistema di approvvigionamento idrico si avvii", ha scritto Kyivvodokanal.Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky è in visita anell'est, zona calda del fronte ucraino. Lo riferisce la presidenza di Kiev. Bakhmut è la città del Donetsk che le forze russe stanno cercando di conquistare da mesi e che attualmente è il punto più caldo del fronte nell'Ucraina orientale.ha parlato con loro e ha consegnato decorazioni ai nostri soldati" che hanno respinto la feroce campagna militare russa nella città, durata mesi, ha aggiunto il servizio stampa presidenziale senza fornire ulteriori dettagli sulla visita.