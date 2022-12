Italia, produzione costruzioni ottobre -0,9% su mese +6,4% su anno

(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che al'indice destagionalizzato dellarispetto a settembre 2022, quando era cresciuto dello 0,2%., sia l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come a ottobre 2021) sia l'indice grezzo registrano un(+7,7% il mese precedente).Nella media della produzione nelle costruzioni cresce dello 0,6% nel confronto con il trimestre precedente.Nella media dei, l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 13,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'indice grezzo cresce del 12,9%.