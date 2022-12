Scuola, Anief contro proposta cambiamento aree professionali ATA

(Teleborsa) - In seguito all'incontro tenutosi in ARAN per il rinnovo del contratto, ilconferma l’intenzione diL’incontro, dove, con, è servito a riconfermare la volontà di attivare, in vista del nuovo contratto nazionale,: quella dei, quella dei, quella deglie infine quella dele delle elevate qualificazioni., mai attivata, quella dei, al momento, scompare dal contratto scuola. Nell’area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni entrerebbero di diritto gli attualicon contratto di lavoro a tempo indeterminato e solo a seguito di mobilità verticale un numero imprecisato di unità di personale assistente amministrativo."Con questa proposta non si fa l’interesse delle scuole. Si cerca solo di fare cassa: in pratica, a fronte di 8.000 scuole in cui dovrebbero essere presenti almeno in pari numero un coordinatore amministrativo e un coordinatore tecnico, si andrebbero a creare solo circa 2.000 posti di funzionari precari", spiega, presidente nazionale, aggiungendo "dobbiamo anche segnalare la mancata volontà di discutere del buono pasto e dell’indennità di videoterminalista, e dell’abolizione dell’istituto della temporizzazione che come ANIEF stiamo caldeggiando".L'Aniefdella scuola la creazione died il personale con la qualifica di Elevata qualificazione. In questo modo, verrebbe infatti a mancare una funzione di coordinamento pura tra la figura del DSGA e il personale ATA. Secondo il sindacato,in quanto subordinato ad une finirebbe ad essere gerarchicamente sottomesso al dirigente scolastico.Nelle intenzioni dell’ARAN vi è anche: le somme risparmiate verrebbero a confluire in quelle disponibili per le scuole per l’affidamento degli incarichi specifici.