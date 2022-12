Cellularline acquista maggioranza di Peter Jackel GmbH

Cellularline

(Teleborsa) -, leader in Europa nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha sottoscritto un accordo vincolante, con gli attuali soci della target, per l'acquisto del 60% del capitale sociale di Peter Jäckel GmbH, importante player tedesco di accessori per smartphone. Il closing dell’operazione è atteso nei primi giorni del 2023., opera con successo sul mercato tedesco da oltre 25 anni con primari operatori della consumer electronics. Peter Jäckel GmbH, grazie all’ingresso nel Gruppo Cellularline, potrà beneficiare dell’ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi, ma anche di sinergie di natura operativa e finanziaria, con conseguente opportunità di sviluppo per entrambe le Società.Ilper l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Peter Jäckel GmbH è pari a Euro 3,05 milioni e sarà pagato al closing; nel corso del primo semestre 2023, a seguito dell’approvazione del bilancio 2022 della società target, verrà pagato l’eventuale conguaglio di prezzo. Questo possibile conguaglio sarà determinato sulla base di un meccanismo di aggiustamento che tiene conto della Posizione Finanziaria Netta e del Capitale Circolante Netto definitivi di fine esercizio.Tale corrispettivo sarà finanziato attraverso l’utilizzo di una linea di credito esclusivamente destinata ad operazioni di M&A, già sottoscritta con Banco BPM e Intesa Sanpaolo.