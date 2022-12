Sicurezza stradale, Mit: 13,5 milioni a 14 grandi comuni

(Teleborsa) - Il Ministero dei Trasporti ha stanziato 13,5 milioni di euro destinati a 14 comuni che potranno investirli per lae per tutelare i pedoni. Il decreto è stato firmato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti,, dopo il vertice sulla sicurezza stradale con i ministrie il Capo della PoliziaÈ quanto si legge in una nota diffusa dal Ministero. Lesono finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di interventi in ambito urbano, come l'implementazione di "e "" con l'introduzione di elementi di traffic calming per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato;ed altri interventi similari; aumento della visibilità degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale.sono iriportati nel rapporto annuale ISTAT sull'incidentalità stradale con maggiore coinvolgimento di pedoni. Le quote sono state individuate proporzionalmente: avanno 4,2 milioni di euro, a Milano 2,3, a Torino 1,16 e a Genova 1 poi tutti gli altri a seguire. I progetti dovranno essere presentati entro 60 giorni al Mit per ottenere i finanziamenti.