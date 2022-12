Carburanti, prezzi ancora in flessione con venir meno speculazione

(Teleborsa) -, in scia al raffreddamento delle quotazioni petrolifere e, indirettamente, per effetto dello scemare della speculazione sui mercati del gas, dopo il via libera della Ue al price cap.Secondo le ultime elaborazioni di Quotidiano Energia su dati dell'Osservaprezzi del MIMIT, aggiornato a ieri 26 dicembre 2022, ilè sceso ada 1,644 euro di venerdì scorso, mentre il, sempre in modalità self, si è portato adagli 1,710 di venerdì., invece, il prezzo medio nazionale delladagli 1,796 euro di venerdì scorso, anche se i no logo sono al di sotto della media con 1,690 euro. Il prezzo medio praticato sulda 1,861 euro, con i no logo a 1,755 euro.si collocanoal litro, mentre il prezzo medio deloscillaal litro.