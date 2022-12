Enac, Di Palma: "Centinaia di droni sul cielo di Piazza del Popolo: lieti di aver autorizzato lo spettacolo"

(Teleborsa) - "Una festa in cielo con centinaia di droni che si alzano in volo da Piazza del Popolo grazie all'autorizzazione concessa dall'Enac, Ente Nazionale Aviazione Civile". È quanto affermaannunciando lo spettacolo avrà luogo oggi alle 18.30 a Piazza del Popolo, a Roma, per celebrare i 30 anni di Cartoon Network (607 di Sky), realizzato con il patrocinio di Roma Capitale e con la collaborazione dell'Assessorato a Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda."Siamo lieti di aver autorizzato un evento che regala gioia ai bambini – aggiunge– e che anche per questo, per altro nel periodo natalizio, va ben oltre i suoi fini commerciali. Nei limiti imposti dalla sicurezza, Enac favorisce ogni attività chepossa rendere più semplice e gradevole la vita, anche anticipando il prossimo futuro. Tra qualche anno, infatti, i droni saranno oggetti familiari e di uso comune come, oggi, i cellulari che nel volgere di qualche decennio hanno totalmente modificato le nostre abitudiniquotidiane".Da diversi punti della Capitale, sarà possibile ammirare centinaia di droni che – guidati da esperti ingegneri aeronautici – prenderanno il volo dalla Terrazza del Pincio.