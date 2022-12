Il caro bollette intacca i risparmi che tornano a scendere: -50 miliardi in tre mesi

(Teleborsa) -non solo i consumi, ma anche i, mandando in fumo circa, prelevati sui conti correnti solo negli ultimi tre mesi. Ed è così che il salvadanaio degli italiani, dopo tre anni di crescita, torna a svuotarsi per effetto della crisi energetica.E' quanto rileva il, citando i dati della Banca d'Italia suidi famiglie ed imprese, che si sonopassando da 2.097 miliardi di luglio a 2.047 miliardi di ottobre. Un deflusso così improvviso potrebbe avere qualche ripercussione anche sulla raccolta bancaria."Quella che abbiamo sotto gli occhi è unache noi, purtroppo, avevamo prospettato da tempo", afferma il presidente di Unimpresa,, ricordando che "stanno venendo meno le forze e la liquidità" e ricordando che "i costi sono insostenibili" per famiglie ed imprese.. Ecco perché - sottolinea - chi ha la possibilità attinge alle proprie riserve. Al governo riconosciamo l'impresa di aver confezionato una legge di bilancio comunque positiva e in tempi brevissimi. Tuttavia segnaliamo l'urgenza di avviare un piano straordinario di interventi pubblici e di sostegni a partire da gennaio".degli italiani, complice la pandemia e la riduzione dei consumi, che avevano portato il volume dei risparmi detenuti in depositi da, a 1.956 miliardi nel dicembre 2020 sino a. Una tendenza all'accumulo che è proseguita quest'anno e si è invertita solo la scorsa estate.Sono soprattutto i conti correnti la forma di accumulo più utilizzata e sion oassati dai 1.182 miliardi a fine 2019 a 1.480 miliardi a fine 2021, per arrivare a 1.497 miliardi fino a luglio 2022 e poi scendere di 45 miliardi (-3%) a 1.452 miliardi a ottobre scorso.