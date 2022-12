Juventus, titolo in altalena. Agnelli difende operato: rilievi ingiustificati, agito bene

Juventus

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo, che scambia in salita dell'1,21%. dopo aver viaggiato sulle montagne russe durante la seduta: le azioni del club bianco nero, infatti, hanno avviato gli scambi in moderato rialzo per poi volare di oltre 9 punti percentuali, fino ad essere fermate in asta di volatilità e poi rientrare in modesto guadagno.In data odierna l'assemblea degli azionisti è stata convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022. "Sono fermamente convinto di avere che i", ha affermato il presidente dimissionario Ain relazione alla richieste della procura di Torino di rinvio a giudizio per Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l'ex AD Maurizio Arrivabene e altre nove persone, oltre alla società stessa, per presunti falsi in bilancio negli ultimi tre esercizi.Tornando alla assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2022, chiuso con una perdita di 238,1 milioni, coperta mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni, ed ha confermato la nomina della consigliera Suzanne Heywood, cooptata dal CdA il 30 dicembre 2021.L'assemblea si è inoltre espressa in senso favorevole sulla Sezione II della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti". Infine, i soci, in linea con la raccomandazione formulata dal cda lo scorso 2 dicembre, non ha approvato i rimanenti punti all'ordine del giorno: l'esame della Sezione I della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"; l'approvazione di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2023/24-2027/28"; l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Valutazioni in merito a tali argomenti potranno essere svolte dal nuovo cda la cui nomina è all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti del 18 gennaio.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,19%, rispetto a +0,75% dell').Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,3378 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 0,3066. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,369.