Olivetti (TIM) e Nexi, accordo tech e commerciale su pagamenti digitali

(Teleborsa) -, la società specializzata nell'IoT che opera nell'ambito diEnterprise, e, PayTech leader in Europa, hanno avviato una collaborazione in ambito tecnologico e commerciale. Le due società, spiega una nota, metteranno a fattor comune le rispettive competenze perInsieme le due aziende condivideranno un percorso perfiscali e di pagamento integrate per il. È prevista, inoltre, una collaborazione commerciale per la diffusione delle soluzioni Nexi attraverso la rete di vendita Olivetti, che conta oltre 300 business partner tra dealer e distributori e una presenza capillare su tutto il territorio nazionale.Grazie alle nuove soluzioni gli esercenti (merchant) potranno sottoscrivere, oltre a migliorare la gestione quotidiana del business beneficiando di un servizio integrato in grado di offrire un’esperienza d’acquisto sicura e veloce.