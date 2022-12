Aeroporto Milano Bergamo torna a superare i 13 milioni di passeggeri

(Teleborsa) - L'haoggi, mercoledì 28 dicembre 2022, la quota di. Si tratta di un traguardo che si ripetee che rappresenta il secondo risultato in termini di traffico passeggeri nella storia dell'aeroporto, dopo il massimo storico registrato nel 2019 con 13.850.000. Con la media giornaliera del mese di dicembre, il 2022 si chiude con un consuntivo che rappresenta ilLa ripresa è iniziata nel mese di marzo e si è consolidata nel corso dei mesi estivi per arrivare al saldo attivo nell'ultimo trimestre dell'anno. Essa è stata possibile, a livello di organizzazione dei servizi, dalla scelta operata da SACBO diaeroportuali nel biennio 2020-2021, con il completamento degli interventi di ampliamento a ovest dell'aerostazione, e dalla scelta operata a inizio anno didel gestore dopo averli preservati attraverso gli ammortizzatori sociali nel periodo di emergenza sanitaria.A sostenere la ripresa sono state anche le 19 compagnie aeree già presenti sullo scalo e le 7 che si sono aggiunte nel corso dell'anno per unInoltre, il progressivo allargamento del network è stato caratterizzato dall', come quello con Sharjah (EAU) a cui si aggiungerà Dubai dal 10 marzo 2023, e Amritsar (India), e dalla ripresa del collegamento con Roma Fiumicino, con la prospettiva di aggiungere ulteriori destinazioni nel corso del 2023.