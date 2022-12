Risparmio gestito, Assogestioni, a novembre raccolta fondi aperti gira in positivo

(Teleborsa) - Nel mese di novembre,. A influire positivamente sulle masse è stato principalmente l’effetto mercato positivo, quantificato dall’in +2,4%. Laè stata pari a +268 milioni euro nel mese.che sono tornati in territorio positivo, raccogliendo 231 milioni euro nel mese. In particolare, i dati hanno confermato il continuo interesse dei sottoscrittori per i prodotti azionari, che hanno registrato afflussi netti pari a 1,63 miliardi euro. Allo stesso tempo, si sono affievoliti i, pari rispettivamente a 216 e 379 milioni euro.Sostanzialmente invariato il quadro suiche, a novembre, hanno raccolto 640 milioni euro, portando il dato complessivo di raccolta delle gestioni collettive a +870 milioni euro, per un patrimonio di 1.180 miliardi euro, pari al 52,2% delle masse.Sul fronte delle, i mandati istituzionali hanno visto una raccolta negativa pari a 1,58 miliardi euro nel mese, mentre quelli retail hanno registrato afflussi netti per +987 milioni euro.Ilsi attesta così a 1.080 miliardi euro, equivalenti al 47,8% del totale.