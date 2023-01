Covid, 4 gennaio riunione Paesi Ue per "risposta congiunta" su arrivi dalla Cina

(Teleborsa) - La– che ha assunto da ieri la presidenza del Consiglio Ue – ha annunciato che i paesi dell'Unione europea si incontreranno mercoledì 4 gennaio per discutere unaal tema dei viaggiatori provenienti dalla, dopo l'impennata di casi di Covid nel Paese. "La Svezia sta cercando una politica comune per l'intera Ue circa l'introduzione di possibili restrizioni all'ingresso", si legge in una nota pubblicata dal governo di Stoccolma.Mercoledì si terrà quindi una riunione del meccanismo didel(Ipcr): "È importante mettere in atto rapidamente le misure necessarie", ha aggiunto.Intanto, l'ha già incontrato nei giorni scorsi funzionari cinesi per discutere dell'aumento delle infezioni da, sottolineando l'importanza di condividere i dati in tempo reale sull'esplosione dei casi. "L'Oms ha chiesto – si legge in una nota – ancora una volta la condivisione regolare di dati specifici e in tempo reale sulla situazione epidemiologica, dei dati sulle vaccinazioni somministrate e sullo stato delle vaccinazioni, soprattutto nelle persone vulnerabili e negli ultrasessantenni".L'si aggiunge invece alla lista dei paesi che chiederanno ai viaggiatori dalla Cina di fornire unprima dell'arrivo, citando una "mancanza di informazioni complete" da parte di Pechino sull'ondata di casi nel Paese asiatico. Il ministro della Sanità australianoha detto che la norma, che entrerà in vigore dal 5 gennaio, è stata introdotta "per salvaguardare l'Australia dal rischio di potenziali nuove varianti emergenti" e "in riconoscimento della situazione in rapida evoluzione in Cina".