Eurozona: stato manifattura si stabilizza, focus su sviluppi geopolitica e Cina

(Teleborsa) -, anche se gli indici PMI segnalano ancora una contrazione dell'attività manifatturiera, in linea con le aspettative.di dicembre è stato indicatoin inea con il dato del mese precedente e con il consensus. L'indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero si conferma così al di sotto della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque fra recessione ed espansione.A livello nazionale, ilè risalito marginalmente a 48,5 punti, in linea con ilo sonsensus, dai 48,4 precedenti. Laregistra un miglioramento a 46,4 punti dai 45,7 del mese precedente e supera i 46,2 attesi, mentre il dato dellasi è attestato a 49,2 punti dai 48,9 precedenti e supera largamente i 48,9 attesi. Il PMI dellainvece è sceso lievemente a 47,1 punti rispetto ai 47,3 precedenti, deludendo le attese (47,4 punti).Durante l’ultimo mese del 2022 èdel settoredell’eurozona - spiega S&P Global che cura l'indagine sui direttori acquisto della Zona Euro - grazie all’ed alle, che hanno dato tregua ai produttori di beni. Rimane però evidente la debolezza della domanda dei clienti sotto forma di calo di nuovi ordini ricevuti. Le aziende hanno trasferito la maggiore capacità produttiva nella riduzione del lavoro inevaso."Guardando all’anno prossimo, oltre ad osservare i possibili cambiamenti delle politiche fiscali e monetarie, in cima alla lista dei problemi della manifattura vi sarà led i prezzi delle materie prime derivante dal", sottolinea, Chief Business Economist di S&P Global Market Intelligence, che aggiunge "c’è poi da considerare la possibilità della forte variazione dei prezzi energetici a causa della, con lache rimane la principale minaccia alla stabilità della regione".