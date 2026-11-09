Milano 15:04
51.253 +2,40%
Nasdaq 6-nov
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Dow Jones 6-nov
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Londra 15:04
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Cina, Prezzi consumo (YoY) in ottobre

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Cina, Prezzi consumo (YoY) in ottobre
Cina, Prezzi consumo in ottobre su base annuale (YoY) +0,7%, in calo rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +0,8%).
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