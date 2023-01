Scuola, Anief: risarcimenti decuplicati grazie a boom precariato

(Teleborsa) -a carico della scuola itaiana per effetto dell', che si sono rivolti ai Triìbunali del Lavoro patrocinati dal sindacatoI docenti e lavoratori ATA che hanno aderito ai ricorsi gratuiti avviati dal giovane sindacato hanno visto una escalation dei risarcimenti nel corso degli ultimi anni:i risarcimenti ammontavano a, nel, dopo la sentenze della Corte di giustizia Europea, della Corte Costituzionale e della Cassazione su scatti di azianità, contratti a termine e mensilità estive i ricarcimenti erano giàper artrivarea toccaare icomplessivi a seguito di nuove pronunce su ricostruzione di carriera, salario accessorio ferie, card docente e così via."Quelli che arrivano dai tribunali del lavoro, perché abbiamo ben, censiti dal ministero dell'Istruzione e del Merito, che hanno svolto più di tre anni di servizio e che possono vantare risarcimenti di vario tipo: dalla stabilizzazione mancata alle ferie non godute, al salario accessorio mai pagato fino agli scatti di anzianità non riconosciuti", riassumeo, Presidente dell'Anief."La verità è chedella scuola - prsegue il soindacalista -per dare adeguato supporto ai supplenti, garantendo loro un congruo risarcimento per i danni e la discriminazione subita”.