Campagne cyber legate a guerra Ucraina: in Italia quasi 13mila attacchi

(Teleborsa) -in materia di sicurezza cibernetica dalle tensioni geopolitiche connesse alla guerra in Ucrainaa livello internazionale contro infrastrutture critiche, sistemi finanziari e aziende, dal phishing ai malware alla disinformazione.Nel 2022, illa struttura specializzata in cybersicurezza della Polizia postale e delle comunicazioni, ha, infatti, rilevato(+138%, erano stati 5.435 nel 2021) e sono 332 le persone indagate (+78% rispetto all'anno scorso). Sono stati anche diramati 113.226 alert (in leggero aumento, del 2%, rispetto all'anno scorso).In particolareon attacchi ransomware, volti a paralizzare servizi e sistemi critici mediante la cifratura dei dati contenuti, campagne DDoS, per sabotare la funzionalità di risorse online e, soprattutto, attacchi di tipo Atp ("Advanced Persistent Threat"), condotti da attori ostili in grado di bucare i sistemi strategici con tecniche di social engineering o sfruttamento delle vulnerabilità, a scopo di spionaggio o danneggiamento.Il Servizio polizia postale