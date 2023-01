INAIL, al via sostegno a familiari lavoratori sanità vittime Covid

(Teleborsa) -In seguito all'accordo di collaborazione sottoscritto fra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Inail, le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 4 marzo attraverso l'apposito servizio online attivatoA partire dali familiari dei medici e dei professionisti del settore sanitario, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da Covid-19 potranno presentare online la domanda per ricevere la speciale elargizione economica prevista dall'articolo 22 bis del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e successivamente modificato dall'articolo 31 del decreto legge n. 17 del 1? marzo 2022. Alla speciale elargizione si provvede attraverso lecon una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro. Le modalità di attuazione della misura, regolamentate dal decreto del 22 settembre 2022 del ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, di concerto con il ministro della Salute, saranno garantite grazie a un accordo di collaborazione siglato nel dicembre scorso fra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Inail, che erogherà l'elargizione economica una tantumLa domanda deve essere presentata all'Inail entro il 4 marzo 2023, attraverso il servizio online "Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19" del portale istituzionale, e dovrà riguardare i decessi avvenuti entro il 28 dicembre 2022 per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19, avvenuto nel periodo di emergenza compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. La domanda può essere presentata singolarmente da ciascun beneficiario, cumulativamente da uno dei familiari munito di apposita delega o da un soggetto terzo in qualità di rappresentante legale o delegato del familiare. Eventuali richieste di ulteriori informazioni e assistenza possono essere inoltrate tramite il servizio