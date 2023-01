Apple, la capitalizzazione scende sotto i 2 trilioni di dollari

Apple

(Teleborsa) - Lesono diminuite del 3,74% nella seduta di martedì, scendendo a un prezzo di 130,20 dollari e segnando il minimo dell'ultimo anno. Con quest'ultimo calo, la società è scesa, assestandosi su una valutazione di 1,99 trilioni di dollari.Apple aveva raggiunto per la prima volta una valutazione di 2 trilioni di dollari nell', con la pandemia che spingeva le vendite di computer e telefoni per il lavoro a distanza e la scuola, per poi superare brevemente un valore di mercato di oltre 3 trilioni di dollari aIl valore dell'azienda èa quello di, valutata circa 1,8 trilioni di dollari, che è scesa sotto la quota psicologica dei 2 trilioni nel corso del 2022.Tra i motivi che hanno spinto il sell-off su Apple ci sono ledurante le festività natalizie a causa delle restrizioni Covid sulla sua fabbrica principale in Cina. Gli investitori sono anche diffidenti nei confronti dell'di interesse e del, che potrebbero danneggiare la domanda dei prodotti dell'azienda di Cupertino.