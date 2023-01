Covid, rilevazione Fiaso: ancora in calo la curva dei ricoveri

(Teleborsa) - Per la terza settimana di seguito cala lain Italia (-0,7% rispetto alla precedente rilevazione). Risultano in aumento però i ricoveri '' (+9,6%), cioè di quei pazienti che arrivano in ospedale perché hanno sviluppato insufficienza respiratoria o polmonite a seguito dell'infezione da Sars-Cov-2. Sono alcuni dei numeri emersi dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della(Fiaso) del 3 gennaio 2023.Risulta in calo (-6,3%) anche il numero deidi 18 anni ricoverati nei 4 ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali della rete sentinella della Fiaso. Si attendono però i risultati della prossima settimana quando riapriranno leperò va alla prossima "e potrà esserci una intensificazione della circolazione virale", ha spiegato il presidente della federazione,. L'86% dei pazienti pediatrici ricoverati 'Con Covid', ovvero positivi al Sars-Cov-2 ma il cui ricovero è stato determinato da altra malattia, è di età compresa tra 0 e 4 anni. Un solo paziente, secondo il report, è ricoverato in terapia intensiva 'Con Covid' nella fascia di età tra 0-4 anni.