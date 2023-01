Covid, Tajani: niente di offensivo nei test sui viaggiatori provenienti dalla Cina

(Teleborsa) - Dopo la condanna del governo dell'imposizione di testda parte di una dozzina di Paesi ai viaggiatori provenienti dalla– che ha avvertito che potrebbe prendere "contromisure" come ritorsione – sono arrivati i commenti dei governi europei. "Alcuni Paesi hanno messo in atto restrizioni all'ingresso rivolte esclusivamente ai. Mi sembrano misure normalissime. Lo fanno tanti cinesi ma anche tanti italiani provenienti dalla Cina. È a tutela della salute fare un, non ha nulla di offensivo. È un provvedimento normale" per "evitare che si diffonda" il Covid, ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano,. "Non c'è nessun intendimento offensivo né limitativo della libertà - ha spiegato Tajani ospite della trasmissione "Oggi è un altro giorno" su Rai1 –. Noi italiani siamo stati all'avanguardia. Siamo stati il primo Paese e poi altri hanno seguito".Il primo ministro franceseha dichiarato che i test anti Covid-19 per i viaggiatori in arrivo dalla Cina continueranno nonostante le proteste di Pechino. "Penso che stiamo compiendo il nostro dovere nel chiedere test", ha detto Borne alla radio France Info quando gli è stato chiesto della reazione della Cina, prima di aggiungere: "Continueremo a farlo".Dalla Commissione europea hanno fatto sapere che la commissaria Ue alla Salutaha già contattato la controparte cinese per offrire solidarietà e supporto e questo include competenze sulla salute pubblica così come la donazione di vaccini adattati alle varianti". "Stiamo seguendo gli sviluppi in Cina e abbiamo sempre offerto supporto alla Cina come a qualsiasi altro Paese per aiutare ad affrontare il Covid 19", ha sottolineato la portavoce Dana Spinant."La Cina – ha risposto la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning – ha stabilito le più grandi linee di produzione al mondo diCovid con una capacità diannuale di oltre 7 miliardi di dosi e una produzione annua di oltre 5,5 miliardi di dosi, che soddisfano le esigenze di garantire che tutte le persone idonee alla vaccinazione abbiano accesso ai". "La situazione Covid in Cina è prevedibile e sotto controllo. Siamo pronti a lavorare con la comunità internazionale in solidarietà, affrontare la sfida in modo più efficace", ha aggiunto.