Aeroporto Bologna: 8,5 milioni di passeggeri nel 2022, -9,7% sul 2019

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha registrato, in aumento del 107,1% sul 2021 e in calo del 9,7% sul 2019, ultimo anno pre-Covid. La società evidenzia che, dopo due anni molto difficili, l'andamento del traffico aereo ha registrato un. In particolare, i dati dei passeggeri mensili sono passati dal -50,6% di gennaio 2022 su gennaio 2019 al +2,4% di giugno 2022 su giugno 2019, con dati in crescita per tutta la stagione estiva, per poi tornare a calare negli ultimi due mesi dell'anno.In particolare, nel 2022 i passeggeri susono stati 2.217.001, in crescita del 44,3% sul 2021 e del 13,2% sul 2019, mentre i passeggeri sui - più penalizzati dalle limitazioni agli spostamenti e con una ripresa più lenta in quanto maggiormente influenzata da dinamiche globali - sono stati 6.268.289, in aumento del 144,8% sul 2021, ma ancora in calo del -15,7% sul 2019.annuali sono stati 65.505, in crescita del 72,3% sul 2021 e in calo del 10,1% sul 2019, mentre leper via aerea sono state 42.926 tonnellate in crescita sia rispetto al 2021 (+10,5%) sia rispetto al 2019 (+12,9%). "Il cargo si conferma quindi il settore in cui il Marconi ha reagito meglio alla crisi pandemica, grazie anche alla vitalità del sistema economico del territorio", si legge in una nota.Nella classifica dellenel 2022 ci sonoai primi tre posti. Seguono: Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Bari, Tirana, Brindisi, Londra Heathrow e Francoforte. Si evidenzia, rispetto al 2021, un progressivo ritorno di mete internazionali e business, rispetto a quelle in prevalenza nazionali che hanno caratterizzato gli ultimi anni.Con riferimento ai dati del, i passeggeri complessivi sono 577.974, pari ad una crescita del 23,3% sullo stesso mese del 2021, ma in calo del 18,4% su dicembre 2019. I passeggeri su voli nazionali sono stati 142.557 (-10,0% sul 2021 e -5,4% sul 2019), quelli su voli internazionali 435.417 (+40,3% sul 2021 e -21,9% sul 2019).