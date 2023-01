Unicredit e BPER nei top picks di Jefferies tra le banche europee

Jefferies

UniCredit

BPER

BNP Paribas

ING Group

UBS

Société Générale

HSBC

Lloyds Banking Group

Nexi

(Teleborsa) - Gli analisti disonoe inseriscono le italianetra le loro", di cui fanno parte anche. Le banche europee sono descritte come "interessanti" per una serie di motivi: il settore è; loanche dopo 9 trimestri consecutivi di upgrade, trainato dalla crescita del NII, costi sotto controllo e pressione limitata sulla qualità dell'attivo; ilè il migliore della categoria, con la banca mediana che offre un rendimento dell'8% annuo nel 22-24.Su, Jefferies vede unoa breve termine e crede che la banca possa offrire circa 14,7 miliardi di euro rispetto al previstosuperiore ai 16 miliardi di euro 2021-24 (oltre il 50% della capitalizzazione di mercato). "Sebbene il footprint di Unicredit la lasci esposta ai rischi di fornitura di gas in Germania/CEE e in Italia, incorporiamo già ipotesi di accantonamento più prudenti mentre notiamo che la banca beneficia di unae dirispetto ai peer". Le previsioni presuppongono inoltre una cancellazione completa della rimanente esposizione alla Russia. Il giudizio è Buy e il target price è a 19 euro per azione (upside del 33%).è invece descritta come la bancatra quelle che Jefferies segue, grazie all'ampio stock di depositi e all'elevata percentuale di prestiti variabili. "Riteniamo che il 4Q22 lo dimostrerà e vediamosu questo nome - si legge nel report - Il 4Q22, oltre ad essere un catalizzatore per il NII, vedrà anche la cristallizzazione della maggioranza delderivante dalla cessione del business merchant buying a, nonché la cessione di un portafoglio di sofferenze che migliorerà il profilo di qualità creditizia della banca". Il giudizio è Buy e il target price è a 3,80 euro per azione (upside dell'87%).