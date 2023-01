Walgreens, perdita trimestrale per contenzioso oppioidi

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere, ha registrato unadi 3,72 miliardi di dollari, o 4,31 dollari per azione, nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023 (che è terminato il 30 novembre 2022), rispetto a un utile di 3,58 miliardi di dollari, o 4,13 dollari per azione, dell'anno precedente. Pesa un onere di 6,5 miliardi di dollari, al lordo delle imposte, riconosciuto in relazione allae altre questioni legate al tema.L'è diminuito del 30,8% a 1,16 dollari, contro una forte crescita del 53,1% del medesimo trimestre dell'anno precedente, che rifletteva l'alto aumento dei volumi dei vaccini COVID-19. Lesono diminuite dell'1,5% a 33,4 miliardi di dollari (in aumento dell'1.1% a valuta costante). Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 1,14 dollari su ricavi per 32,8 miliardi di dollari.Walgreens harettificato per l'intero anno da 4,45 a 4,65 dollari, data la forte crescita del core business che è maggiore rispetto agli impatti del COVID-19 per l'anno fiscale 2022 e dei venti contrari di natura valutaria. Inoltre, haper l'intero anno da 133,5 miliardi a 137,5 miliardi di dollari, riflettendo l'acquisizione di Summit Health, i tassi di cambio aggiornati e le vendite del primo trimestre superiori alle aspettative.