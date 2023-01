Cucinelli, ricavi 2022 salgono a 919,5 milioni. In anticipo sul piano

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, casa di moda italiana quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 919,5 milioni di euro, in crescita del 29,1% a cambi correnti (+24,8% a cambi costanti) rispetto al 2021. La crescita è stata in: Americhe +40,5%, Europa +20,8% (di cui Italia +21,8%), Asia +28,1%. Per quanto riguarda i canali di vendita, il retail ha segnato un +36,6%, mentre il wholesale ha registrato un +18,4%.Si tratta dei. I dati annuali completi e definitivi dell'esercizio 2022 saranno esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione prevista per il 15 marzo prossimo."Il 2022 è stato senza dubbio il, perché abbiamo realizzato un fatturato in crescita del 29% e contemporaneamente l'immagine del brand si è fortemente consolidata a livello mondiale - ha commentatoEsecutivo e Direttore Creativo - La bella qualità delle vendite ci fa immaginare anche un ottimo risultato economico"."Gli importanti ordini in portafoglio della collezione Primavera-Estate 2023 e lo straordinario inizio della campagna vendite Autunno-Inverno 2023 ci permettonoin corso dove immaginiamo una bella crescita intorno al 12% e di conseguenza il raggiungimento di un importante traguardo, e cioè un miliardo di euro di fatturato", ha aggiunto.Nel 2022 glisono stati pari a circa 73 milioni di euro, a cui si aggiunge l'acquisizione di una quota del 43% del Lanificio Cariaggi Cashmere, il cui costo di acquisto è stato pari a 15,05 milioni di euro.L'caratteristico raggiunge una sostanziale parità: il valore al 31 dicembre 2022, anche in presenza dell'acquisizione della quota nel Lanificio Cariaggi Cashmere, è pari a circa 8 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 23 milioni di euro dello scorso anno.La società si aspetta per ilunae pensa di poter raggiungere il raddoppio del fatturato in significativo anticipo rispetto alla programmazione iniziale del piano decennale iniziato nel 2019, che considerava il raggiungimento di questo obiettivo nel 2028.