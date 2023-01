Lukoil cede a Goi Energy impianto di Priolo

(Teleborsa) - Firmato l'accordo per la cessione della raffineriao comunica in una nota Goi Energy annunciando di aver raggiunto conl'accordo per l'acquisizione dell'impianto Isab ."L'operazione - si legge - è soggetta al verificarsi di alcune condizioni sospensive relative tra l'altro, all'ottenimento delle autorizzazioni da parte di tutte le autorità competenti, incluso il Governo italiano."Siamo lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo con Litasco.Crediamo fermamente che ISAB abbia un potenziale di sviluppo importante e abbiamo un solido piano aziendale per riuscire a valorizzarlo. In stretta collaborazione con il Governo italiano, siamo ottimisti sul fatto che l’operazione sarà completata con successo", ha dichiaratoAmministratore Delegato di G.O.I. ENERGY.