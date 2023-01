Macquarie guarda con interesse alla rete unica. TIM corre in Borsa

TIM

Vivendi

Telecom Italia

(Teleborsa) - Nel bisbiglio di inizio annodel fondo infrastrutturale australiano, sempre più presente in Italia nel settore delle tlc ed in quello dlela mobilità, con partecipazioni in Open Fiber e in ASPI. La vicenda più recente che vede coinvolto il fondo è quella si, approdata ad un sostanziale. Il motivo? Una valutazione fra l'attuale socio franceseed il potenziale acquirenteancora piuttosto distante e l'ipotesi lasciare in TIM solo i servizi e scorporare la rete in una newco (NetCo) che ha bisogno di essere vallorizzata. IN mezzo il gpverno che punta a chiudere la questione entyro fine mese.Nel frattempo, in occasione dell', torna sotto i riflettori il fondo Macquarie, che appoggia pieenamente i piani dle governo italiano., in una intervista a MF, hanno dichiarato di appoggiare la linea del governo Meloni sulla rete unica ed hanno confermato che il fondo è pronto a partecipare ad iniziative con CDP, che è partner anche nel capitale di Open Fiber e in Autostrade per l'Italia.dove offre consulenza ai clienti, sostiene il trading di materie prime, impiega capitali e", spiega Purcaro al quotidiano finanziario, aggiungendo che per questo "è essenziale avere una base più stabile in Italia".ed approfondire le relazioni locali", conferma Ricci, ricordando che "CDP è un partner strategico e fidato". "In generale,e stiamo lavorando al progetto con le parti interessate. - ha sottolineato il managwer - Siamo molto incoraggiati dalle riforme del governo a sostegno della diffusione e dell'adozione della fibra ottica in tutta Italia. Il nostro obiettivo e' quello di migliorare l'accesso alla banda larga affidabile e ultraveloce e di farlo secondo il calendario concordato con il governo".Dichiarazioni che non potevano passare inosservate nella tranquillità e negli scambi sottili che caratterizzano questo inizio d'anno, tanto che. Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,251 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,2392. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,2628.